Licht aus für den Klimaschutz: Brandenburger Tor im Dunkeln

Am Brandenburger Tor sind am Samstagabend (28. März 2020) im Rahmen einer weltweiten WWF-Aktion die Lichter ausgegangen.

Viele Menschen blieben zuhause

Anders als in den vergangenen Jahren, in denen Menschen die abgedunkelten Monumente gemeinsam betrachteten, riet der WWF wegen der Ausbreitung des Coronavirus, in diesem Jahr ein Zeichen von Zuhause zu setzen. So wurden unter anderem Selfies aus der Dunkelheit online geteilt.