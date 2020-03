Staatssekretär: Energiewende ist mehr als «Stromwende»

Die Enertrag AG hat in Nechlin (Uckermark) einen Windwärmespeicher in Betrieb genommen. Die Energiewende müsse endlich mehr sein als eine «Stromwende», sagte der Staatssekretär im brandenburgischen Wirtschaftsministerium, Hendrik Fischer, am Freitag.

© dpa

Das bedeute, erneuerbare Energien dürften nicht mehr nur in Form von Elektrizität, sondern müssten auch in gasförmiger und flüssiger Form den Bereichen Wärme, Verkehr und Industrie dienen. Die Energiewende werde nur mit einem Mix der Energieträger und nicht allein mit Strom funktionieren.

Bei Nechlin erzeugen 17 Windenergieanlagen jährlich etwa 70 Millionen Kilowattstunden Strom. Der Windwärmespeicher nimmt die Energie auf, die an besonders windigen Tagen nicht ins Netz eingespeist werden kann. Damit werden über Heizspiralen rund eine Million Liter Wasser im Speicher auf 93 Grad Celsius erwärmt. Bei Bedarf wird es dann in das örtliche Nahwärmenetz abgegeben. Das Dorf Nechlin kann sich nach Unternehmensangaben bis zu zwei Wochen vollständig mit Wärme versorgen.

