Scheeres und Fridays for Future kooperieren bei Projekten

Klimaverträge für Berliner Schulen, Unterrichtsmaterialien und eine jährliche Konferenz: Als erstes Bundesland arbeitet Berlin in der Umweltbildung mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future zusammen.

Das kündigten Vertreter der Bewegung und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch (05. Februar 2020) in Berlin an. «Wir holen die Diskussionen von der Straße in die Schulen», erklärte Scheeres. Fridays for Future protestiert seit mehr als einem Jahr bundesweit immer freitags für mehr Engagement beim Klimaschutz.