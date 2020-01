Windkraft-Ausbau in Brandenburg hat sich weiter verlangsamt

In Brandenburg hat sich der Ausbau der Windkraft im vergangenen Jahr weiter verlangsamt. 73 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 240 Megawatt (MW) kamen hinzu, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems am Dienstag (28. Januar 2020) unter Berufung auf Zahlen des Beratungsunternehmens Windguard mitteilten. Im Jahr 2018 waren es dem BWE-Landesverband Berlin-Brandenburg zufolge noch 91 Anlagen gewesen.

Dennoch wurden in dem Bundesland im deutschlandweiten Vergleich die meisten Windräder an Land gebaut. Brandenburgs Anteil am gesamtdeutschen Zubau lag demnach bei 22,3 Prozent.