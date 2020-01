Studie: Wasserstoff könnte fossile Energieträger ersetzen

Das Thema Wasserstoff könnte mit Blick auf die Energiewende ein wichtiges Aushängeschild der Lausitz werden. Eine Studie zeigt den möglichen Bedarf von Industrie und Verkehr bei der Umstellung auf.

Beim Umbau der Energiewirtschaft setzen Brandenburg und Sachsen in Zukunft auch auf die Herstellung von Wasserstoff aus grünem Strom durch Wind und Sonne. Vor allem die Lausitz soll eine «Wasserstoffregion» werden. Einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) zufolge könnte Wasserstoff in der Region fossile Energieträger bereits bis 2030 zu einem entscheidenden Teil ersetzen.

Wenn man alle potenziellen Wasserstoffverbraucher, darunter im Bereich Verkehr, der chemischen- sowie der Stahlindustrie einbeziehe, könnte der Gesamtbedarf an Wasserstoff in der Lausitz von annähernd null auf etwa 160 000 Tonnen pro Jahr ansteigen, heißt es in der Studie des Instituts, die am Montag auf einer Energiefachtagung am Dekra Lausitzring in Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) vorgestellt wurde.