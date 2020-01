Brandenburg Spitzenreiter beim Ausbau von Windkraft

Beim Ausbau der Windkraft an Land lag Brandenburg im vergangenen Jahr deutschlandweit an der Spitze.

Obwohl sich der Ausbau im Vergleich zum Vorjahr deutlich verlangsamte, ging dort bundesweit die meiste Leistung ans Netz. Nach vorläufigen Zahlen der Fachagentur für Windenergie an Land wurden 2019 in dem Bundesland 57 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 194 Megawatt (MW) in Betrieb genommen. Im Vergleich zum Jahr 2018 ist dies bei der Leistung dennoch ein Rückgang von rund 35 Prozent.