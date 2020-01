CO2-Emissionen in Brandenburg auf Tiefststand

Die klimaschädlichen CO2-Emissionen sind in Brandenburg auf den tiefsten Wert seit Gründung des Bundeslandes gesunken. Das teilte das Landesamt für Umwelt am Mittwoch, den 8. Januar 2020 mit.

Mit Emissionen von etwa 53,5 Millionen Tonnen CO2 seien sie im Jahr 2019 um mehr als 39 Prozent niedriger als 1990. Der erreichte Tiefststand kommt nach Angaben des Umweltministeriums in Potsdam im Wesentlichen durch die Stilllegung von zwei Kraftwerksblöcken in Jänschwalde zustande. Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde ist inklusive der abgeschalteten Blöcke das drittgrößte Kraftwerk Deutschlands.

Die beiden Blöcke in Jänschwalde mit jeweils 500 Megawatt Leistung waren zum 1. Oktober 2018 beziehungsweise am 30. September 2019 in Sicherheitsbereitschaft gegangen. Sie werden jeweils für vier Jahre nur noch für Versorgungsengpässe vorgehalten. Danach sollen sie endgültig stillgelegt werden. Im Gegenzug wird der Braunkohlebetreiber Leag vom Bund entschädigt.