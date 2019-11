Seeed zum Klimaschutz: «Checkt Euren Lifestyle»

Sänger Peter Fox von der Band Seeed fordert nicht nur von der Bundesregierung mehr Einsatz für den Klimaschutz, sondern auch von jedem einzelnen Bürger.

«Checkt Euren Lifestyle», sagte er am 29. November 2019 bei einer großen Kundgebung für mehr Klimaschutz am Brandenburger Tor in Berlin. «Wir sollten bereit sein, unsere Gewohnheiten zu ändern. Neues muss nicht immer schlecht sein.» Klar müsse die Politik entschlossener handeln. Sie müsse aber gleichzeitig allen helfen, ihre Vorsätze für mehr Umwelt- und Klimaschutz auch umzusetzen. «Lasst uns den Arsch hochkriegen, let's go», beschloss Fox seine kurze Ansprache, ehe die Band Musik machte.