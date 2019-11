Tausende demonstrieren für mehr Klimaschutz in Berlin

Zurück Weiter

© dpa 29.11.2019, Berlin: Jugendliche nehmen an der Kundgebung von Fridays For Future am Brandenburger Tor teil.

© dpa 29.11.2019, Berlin: Jugendliche nehmen an der Kundgebung von Fridays For Future am Brandenburger Tor teil.

© dpa 29.11.2019, Berlin: Jugendliche bei der Klimademo in Berlin.

© dpa 29.11.2019, Berlin: Jugendliche bei der Kundgebung von Fridays For Future am Brandenburger Tor.

© dpa 29.11.2019, Berlin: Jugendliche nehmen an der Kundgebung von Fridays For Future gegen das Klimapaket der Bundesregierung am Brandenburger Tor teil.

© dpa 29.11.2019, Berlin: Jugendliche nehmen an der Kundgebung von Fridays For Future am Brandenburger Tor teil.