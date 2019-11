Aktivisten baden für das Klima

Anlässlich eines neuerlichen globalen Klimastreiks hat die Bewegung «Fridays For Future» für Freitag zu unterschiedlichsten Aktionen in rund 500 deutschen Städten aufgerufen. Gegen Mittag ist am Brandenburger Tor in Berlin ein Großkundgebung geplant, anschließend zieht ein Demonstrationszug durch das Regierungsviertel.