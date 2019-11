Landeselternausschuss will Klimabeauftragten an jeder Schule

Der Landeselternausschuss möchte, dass an jeder Schule in Berlin ein Klimaschutzbeauftragter ernannt wird. Er solle außerdem von einem Klimaausschuss unterstützt werden, heißt es in einem Brief an die Bildungs-Senatsverwaltung und die Senatsverwaltung für Umwelt vom Mittwoch (27. November 2019).

Der Klimaschutzbeauftragte soll zum Beispiel zusammen mit Energieberatern eine Bestandsaufnahme des Energieverbrauchs vornehmen, Energiesparprojekte begleiten, die Schulen mit Energieberatern vernetzen und Klimaschutzmaßnahmen an der Schule überwachen. Er könne dem pädagogischen, dem haustechnischen, oder dem verwaltungstechnischen Personal zugeordnet werden, teilte der Landeselternausschuss mit. Einen entsprechenden Beschluss hat der Ausschuss bereits am vergangenen Freitag gefasst.

