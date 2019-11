Fridays for Future ruft zu neuem Klimastreik auf

Im Rahmen eines weltweiten «Klimastreiks» seien bundesweit Kundgebungen und Demonstrationen in etwa 500 Städten geplant, gab Sprecherin Franziska Wessel am Dienstag, den 26. November 2019 in Berlin bekannt. Die größte Demonstration soll wie schon beim letzten globalen Aktionstag am 20. September in der Hauptstadt stattfinden und vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel zurück zu dem Wahrzeichen führen. Wessel zufolge hat die Initiative dafür 20.000 Teilnehmer angemeldet. Es könnten aber auch weit mehr werden: Im September hatten die Veranstalter allein in der Hauptstadt am Ende 270.000 gezählt.