Schüler fordern mehr Einsatz für Klimaschutz

Berliner Schüler verschiedener Grund- und Oberschulen fordern mehr Einsatz für den Klimaschutz und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen.

Auf einer Konferenz am Mittwoch (20. November 2019) verurteilten mehrere Grund- und Oberschüler, darunter Vertreter der Bewegung Fridays for Future, den hohen Ausstoß klimaschädlicher Gase in den Industriestaaten. Sie wandten sich zudem gegen die Vermüllung der Erde mit Plastik, Lebensmittelverschwendung und Massentierhaltung.