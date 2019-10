Klimacamp am Kanzleramt: Tausende Teilnehmer erwartet

Extinction Rebellion will am Montag auch den Straßenverkehr in der Hauptstadt behindern - etwa am Potsdamer Platz. «Wir empfehlen Autofahrern, das Auto stehen zu lassen», hatte es am Freitag geheißen. Die Bewegung fordert von der Bundesregierung unter anderem, den Klimanotstand auszurufen und den CO2-Ausstoß bis 2025 auf null zu senken.