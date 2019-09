«Tuesdays for Taxes»: Demo für CO2-Steuer geplant

Unter dem Motto «Tuesday for Taxes» soll am Dienstagabend (24. September 2019) in Berlin ein weitere wöchentlich stattfindende Reihe an Klima-Demos beginnen.

Je 500 Teilnehmer seien für jeden Dienstag bis Jahresende vor dem Bundesfinanzministerium angemeldet, sagte ein Polizeisprecher. «Nach dem dürftigen Klima-Paket von Angela Merkel wollen wir eine neue Diskussion um die CO2-Steuer entfachen», sagte Initiator Heinrich Strößenreuther von dem sich in der Gründung befindenden Verein German Zero. Weil Berufstätige nicht regelmäßig die Demos der Bewegung Fridays for Future unterstützen könnten, sei «Tuesdays for Taxes» eine weitere Möglichkeit, sich für das Klima zu engagieren, so der Fahrradaktivist.

CO2-Steuer von 115 Euro pro Tonne gefordert Der Verein German Zero fordert unter anderem die Einführung einer CO2-Steuer von 115 Euro pro Tonne. Dafür startete Strößenreuther eine Online-Petition auf der Plattform «change.org», die sich an Bundesfinanzminister Olaf Scholz richtet. Am Dienstagmorgen war die Petition mehr als 19.000 mal unterzeichnet worden. Schauspieler und Sänger Axel Prahl («Tatort») teilte den Link zur Petition auf Facebook. «Liebe Facebook-Freunde, wir müssen was tun, die Zeit drängt. Je mehr sich an dieser Petition beteiligen, um so größer wird der Druck auf die Verantwortlichen», hieß es dort.

