Klimastreik in Berlin: Großdemonstration am Freitag

Zehntausende junge Menschen wollen in Berlin und Deutschland am Freitag, den 20. September 2019 dem Aufruf der Bewegung «Fridays for Future» folgen und für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.

Die verschiedenen Bündnisse appellierten auch an alle Erwachsenen, nicht zur Arbeit zu gehen, sondern zu demonstrieren. In Berlin sind an dem Tag mehrere Demonstrationen geplant. Angemeldet sind bei der Polizei 10 000 Teilnehmer.

#AlleFürsKlima: Route des Berliner Klimastreiks führt durch Mitte Nach einer der Auftaktkundgebung am Brandenburger Tor um 12 Uhr soll sich der Demonstationszug unter dem Motto «#AlleFürsKlima» gegen 13 Uhr auf den Weg durch Berlin-Mitte machen. Ziel ist dann erneut das Brandenburger Tor , wo es zu einer Abschlusskundgebung mit Musik und Reden kommen soll. Ende des Klimastreiks ist gegen 16 Uhr geplant.

Aktivisten kündigen Straßenblockaden im gesamten Stadtgebiet an Für Autofahr*innen kann es am 20. September nicht nur aufgrund des eigentlichen Routenverlaufs der Demonstration zu Einschränkungen kommen. Am Klima-Protesttag wollen linke Bündnisse mit gezielten Straßenblockaden Teile des Berliner Autoverkehrs lahmlegen. Das kündigten Vertreter der Gruppen «Ungehorsam für alle» und «Extinction Rebellion» am 17. September in Berlin an.



«Ab 16 Uhr wird es im gesamten Berliner Stadtgebiet zu Straßenblockaden kommen», sagte Hannah Eberle vom Bündnis «Ungehorsam für alle». Die genauen Orte, an denen sich die protestierenden und streikenden Schüler und Studenten auf die Straße setzen wollen, werde man vorher aber nicht bekanntgeben. Eberle betonte: «Ich lade alle Berliner ein, besser ihr Auto am Freitag zu Hause zu lassen.»

