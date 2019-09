Verein lädt zum Cleanup Day am Landwehrkanal

Am 21. September 2019 ist World Cleanup Day. Auch der Zero-Waste-Verein mit Sitz in Berlin beteiligt sich an dem weltweiten Aktionstag und sammelt am genannten Samstag zwischen 12 und 16 Uhr gemeinsam mit Freiwilligen Müll am Ufer des Landwehrkanals . Treffpunkt ist an der Admiralbrücke.