Ziviler Ungehorsam gegen den Klimawandel

Mit verschiedenen kreativen Protestaktionen will die Umweltbewegung Extinction Rebellion bald Berlin blockieren.

Einen kleinen Vorgeschmack gaben die Aktivisten nach einer Pressekonferenz bereits am Donnerstag (5. September 2019) in Berlin. Mehrere Dutzend Mitglieder der Bewegung blockierten die Warschauer Straße kurzzeitig und forderten unter anderem ein Umdenken in der Klimapolitik. Bei der unangemeldeten Demonstration lag außerdem das deutschsprachige Buch «Wann, wenn nicht wir - ein Extinction Rebellion Handbuch» aus, das am Mittwoch erschien.