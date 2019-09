Handbuch soll Extinction Rebellion erklären

Mit einem Handbuch will die internationale Umweltbewegung Extinction Rebellion ihre Anhänger mobilisieren. Heute (Donnerstag, 5. September 2019) wird es in Berlin vorgestellt.

Die Aktivisten wollen das deutschsprachige Buch mit dem Titel «Wann, wenn nicht wir - ein Extinction Rebellion Handbuch» am Donnerstag (14.30 Uhr) in Berlin vorstellen. Erhältlich ist es allerdings schon seit Mittwoch. Es soll neben Fakten zum Klimawandel auch konkrete Anleitungen zu Protestaktionen enthalten. Die Bewegung will in der Hauptstadt zudem über den geplanten globalen Aufstand in der Woche vom 7. Oktober informieren.