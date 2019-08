88 neue Windräder: Brandenburg rüstet sich für Energiewende

Bis spätestens 2038 soll in Brandenburg keine Braunkohle mehr gefördert werden. Das Land stellt auf erneuerbare Energien und baut Windräder, Photovoltaik- und Biomasseanlagen. Dagegen regt sich Protest.

Der Ausbau erneuerbarer Energien in Brandenburg geht voran: 88 neue Windräder sind 2018 in Betrieb gegangen. Insgesamt standen damit Ende vergangenen Jahres 3810 Windräder im Land. Bei den Photovoltaikanlagen kamen im gleichen Zeitraum 2769 neue hinzu, außerdem wurden vier Biomasseanlagen in Betrieb genommen, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der CDU-Fraktion hervorgeht. Demnach waren damit zum Jahresende 2018 insgesamt 38 752 Photovoltaikanlagen und 536 Biomasseanlagen im Land am Netz.