43.522 Unterschriften für «Klimanotstand»

Ein breites Berliner Bündnis hat innerhalb von drei Monaten zehntausende Unterschriften für die Ausrufung eines Klimanotstands in der Hauptstadt gesammelt.

Die Politik müsse entschlossener gegen Klimawandel und Erderwärmung vorgehen, sagte Sprecher Marko Dörre am Dienstag, den 20. August 2019 anlässlich der Übergabe der Unterschriften an Abgeordnetenhaus-Präsident Ralf Wieland. Für eine derartige Volksinitiative als Massenpetition sind mindestens 20.000 gültige Unterschriften nötig. Da für den «Klimanotstand» deutlich mehr zusammenkamen, muss sich das Parlament nun mit der Thematik befassen - vorbehaltlich der Prüfung der eingereichten Listen.

