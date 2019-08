Weniger Tempo bei Inbetriebnahme von Ladesäulen

Im laufenden Jahr hat die Zahl der im öffentlichen Auftrag neu errichteten Ladesäulen für Elektro-Autos abgenommen. Das soll sich bald ändern.

In den ersten sieben Monaten 2019 hat das vom Senat beauftragte Unternehmen Allego 17 Ladeeinrichtungen neu in Betrieb genommen, wie aus einer Antwort der Senatsverwaltung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervorgeht. Diese liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Jede Ladeeinrichtung verfügt in der Regel über mehrere Ladepunkte, an der Nutzer die Batterien ihrer Autos aufladen können. Im Gesamtjahr 2018 waren 59 Einrichtungen neu in Betrieb genommen worden.