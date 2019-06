Kommunen erhalten künftig «Windkraft-Euro»

Windräder sind vor Ort mitunter sehr umstritten. Brandenburg hat Tausende von ihnen. Nun sollen Gemeinden von den Erträgen profitieren, damit die Brandenburger positiver zur Windenergie stehen. Das Gesetz gilt aber nicht für alle Windräder.

Die Kommunen in Brandenburg werden künftig mit einem «Windkraft-Euro» an den Erträgen naher Windräder beteiligt. Der Landtag beschloss am Dienstag (11. Juni 2019) in Potsdam mit breiter Mehrheit von SPD, Linken und CDU ein Gesetz, mit dem Betreiber neuer Windkraftanlagen eine Sonderabgabe von 10.000 Euro im Jahr an die Gemeinden zahlen müssen, die ganz oder zum Teil in einem Drei-Kilometer-Radius dazu liegen. Die Grünen enthielten sich, die AfD stimmte dagegen. Mit dem Vorhaben soll die Akzeptanz für Windkraft bei den Bürgern größer werden, denn es gibt Vorbehalte.