Beschluss über Sonderabgabe für Windanlagen verschoben

Der Wirtschaftsausschuss der rot-roten Regierungskoalition in Brandenburg hat die Entscheidung zur Einführung einer Sonderabgabe für Windanlagen auf Juni vertagt.

Das bestätigten Sprecher der Fraktionen von SPD und Linken am Mittwoch (8. Mai 2019). Es gebe weiteren Gesprächsbedarf, hieß es. Die Abgabe solle nun im Juni in der letzten Sitzung des Wirtschaftsausschusses vor der Landtagswahl abschließend beraten werden.

Hintergrund ist eine Expertenanhörung im Wirtschaftsausschuss Anfang April. Dort waren die Vorschläge für eine Wind-Sonderabgabe an Gemeinden in Höhe von 10 000 Euro als nicht verfassungskonform bewertet worden. Die Gesetzentwürfe genügten nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts an die Zulässigkeit von Sonderabgaben, war damals die Einschätzung der Stiftung Umweltenergierecht. Sie empfahl eine Ressourcennutzungsgebühr als Alternative.