Strom- und Gassperren: Politiker wollen mildere Regeln

Ist die Rechnung nicht bezahlt, droht einem Haushalt, dass der Strom abgeschaltet wird. Viele Berliner haben das im vergangenen Jahr erlebt. Es gibt eine Idee, wie man das Problem abmildern könnte.

Aus den Reihen der rot-rot-grünen Koalition gibt es einen Vorstoß gegen Strom- und Gassperren in Berlin. Haushalte werden dabei vom Netz genommen, wenn sie ihre Rechnungen nicht bezahlt haben. Der Senat soll aufgefordert werden, bei Energieversorgern unter anderem darauf hinzuwirken, dass auf Sperren weitestgehend verzichtet wird, wenn zum Beispiel Kinder davon betroffen sind, heißt es in einem vorläufigen Antragsentwurf der Fraktionen. Dieser lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Er sei aber noch in der Abstimmung, hieß es vonseiten der Linksfraktion.