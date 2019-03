Förderprogramm für Ölheizungsaustausch beschlossen

Berliner erhalten in Zukunft eine Förderung für den Austausch ihrer Ölheizung. Das hat der Senat am Dienstag (12. März 2019) beschlossen. Die Heizungen belasten die Umwelt besonders stark mit dem Treibhausgas Kohlendioxid.

Die genaue Höhe des Zuschusses steht bisher allerdings noch nicht fest, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt mitteilte. Die rund 66.000 Ölheizungen in Berlin belasten laut Senat die Umwelt besonders stark mit dem Treibhausgas Kohlendioxid. In der Hauptstadt seien solche Heizkörper vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern in den Randbezirken noch verbaut.