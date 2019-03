Stromausfall in Wilmersdorf: 1900 Haushalte betroffen

Erst am 05. März 2019 waren wegen Kabelschäden 900 Haushalte im Bezirk Mitte von der Stromversorgung abgeschnitten . Dort war sie erst am Mittwochmorgen wieder vollständig wiederhergestellt. Im Februar hatte es einen massiven, mehr als 30-stündigen Stromausfall in Berlin-Köpenick gegeben, von dem mehr als 30 000 Haushalte und rund 2000 Gewerbebetriebe betroffen waren. Es war einer der längsten Stromausfälle seit Jahren in der Stadt.