Berliner Stadtwerke stellen "Klimarendite" vor

Die Berliner Stadtwerke haben bei Großbeeren eine Windenergieanlage errichtet und bieten Anlegern nun die Möglichkeit, in das Projekt zu investieren.

Der regionale Energieversorger Berliner Stadtwerke hat seine erste "Klimarendite" vorgestellt. Die klimafreundliche Geldanlage investiert in eine Windkraftanlage bei Großbeeren südöstlich von Berlin, die Ökostrom für etwa 3800 Haushalte erzeugt.

Klimarendite als Beitrag zur Energiewende

"Mit der Klimarendite der Stadtwerke gibt es nun die Möglichkeit, aktiv die Energiewende zu gestalten", erklärte Ramona Pop, Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe auf einer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des Investitionsprojekts am Mittwoch (27. Juni 2018). Die Bürgerinnen und Bürger könnten sehen, was ihre Mittel bewirken und zur nachhaltigen Energieversorgung für Berlin beitragen, so Pop weiter.