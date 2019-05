Grüne Energie: Gute Ökostrom-Tarife erkennen

Für die Umwelt möchte jeder etwas tun - wenn es nicht zu viel kostet. Das ist, was Ökostromtarife versprechen. Doch manche Angebote sind grüner als andere.

Echten Ökostrom am Siegel erkennen

Praxis ist es, Strom aus längst abgeschriebenen Wasserkraftwerken als Ökostrom zu vermarkten, sagt Florian Krüger von Verivox. Dabei werden Zertifikate, die vom physikalischen Strom getrennt sind, von Stromanbietern gekauft, die in einem anderen Tarif weiter mit Kohle- oder Atomstrom handeln können, so Ökotest. Möglich macht das eine Bestimmung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Demnach müssen alle Erzeuger, die eine EEG-Umlage in festgelegter Höhe erhalten, ihren Strom an der Börse verkaufen.