Energieberatung: Welche Angebote es für Bürger gibt

Angesichts steigender Strompreise raten Politiker den Bürgern, mehr Strom zu sparen. Welche Beratungen sie dazu nutzen können.

Energiecheck der Verbraucherzentralen

Die Verbraucherzentralen bieten in Kooperation mit dem Bundeswirtschaftsministerium einen kostenpflichtigen Energie-Check an, der sich in mehrere Teile gliedert.

Beim Basis-Check stehen der Stromverbrauch im Haushalt und das Heizen im Fokus. Beim Gebäude-Check bewertet ein Energieexperte auch die Heizungsanlage und die Dämmung des Gebäudes. Daneben gibt es einen Heizcheck, einen Detail-Check und einen Solarwärme-Check. Jede dieser Beratungsleistungen kostet zwischen 10 und 40 Euro.