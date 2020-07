Fridays for Future ruft wieder zu Klimastreik auf

Beim geplanten 6. internationalen Klimastreik von Fridays for Future soll es am 25. September auch Aktionen in Berlin geben. Die Klimaschützer kündigten am Freitag weltweite Proteste für Klimagerechtigkeit und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels an.

© dpa

«Für den Aufbau der Wirtschaften werden momentan weltweit Billionen ausgegeben, von denen ein großer Teil auch in Europa in Kohle, Öl und Gas fließt», sagte Aktivistin Lilith Rein aus Berlin. Die bereits erreichte Erderwärmung von über einem Grad, Waldbrände in Sibirien und der Zustand der deutschen Wälder zeigten, dass die Klimakrise auch während der Pandemie keinen Halt mache.

Aktionen in Tausenden Städten weltweit geplant «Deshalb müssen wir jetzt laut werden, denn unsere Zukunft wird weiterhin willkürlich aufs Spiel gesetzt», erklärte Rein. In Tausenden Städten weltweit plant Fridays for Future neben Straßenprotesten unter Einhaltung der Hygieneauflagen weitere Aktionsformen. Beim weltweiten Klimastreik im vergangenen September waren in Deutschland rund 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gegangen.

© dpa Klimaschutz in den Bezirken: Klimamanager eingestellt Die Berliner Bezirke verstärken ihre Anstrengungen für den Klimaschutz. Inzwischen haben elf von zwölf einen Klimamanager eingestellt oder verbindlich geplant - im Vorjahr war das erst in fünf Bezirken der Fall. mehr

© dpa Was bedeutet eigentlich "nachhaltig"? "Nachhaltig" ist ein Wort, das Politiker gern und oft in den Mund nehmen. Was sie damit meinen, ist oft nicht klar. Kein Wunder: Nachhaltigkeit kann ganz unterschiedlich aussehen. mehr