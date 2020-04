Sparen beim Strompreis: Wer den Stromanbieter in Berlin und Umland wechseln möchte, sollte möglichst den eigenen Stromverbrauch pro Jahr kennen. Damit lässt sich am genauesten berechnen, welcher Anbieter eine sinnvolle Alternative ist. Günstige Ökostromanbieter sind eine gute Alternative, wenn man ökologische Verantwortung übernehmen will. Stromkosten lassen sich durch geschickte Auswahl der vielfältigen Preismodelle der Anbieter sehr häufig senken.