Video-Ident auf der Jobsuche ist brandgefährlich

Wer dringend Geld braucht, stellt vielleicht nicht ganz so viele Fragen bei der Jobsuche. Sollte sie oder er aber. Insbesondere wenn bei der Tätigkeit das eigene Konto eine zentrale Rolle spielen oder man ein Video-Identverfahren durchlaufen soll, um den Job zu bekommen, ist höchste Vorsicht geboten, warnt das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen.

Denn Kriminelle seien gezielt auf der Suche nach arglosen Jobsuchenden, mit deren Hilfe sie illegale Geschäfte bis hin zur Geldwäsche abwickeln wollen. Die falschen Angebote kommen nicht nur per Mail, sondern sind dem LKA zufolge sogar auf Jobbörsen zu finden. Häufig würden vermeintliche Treuhänderinnen und Treuhänder oder Produkttesterinnen und Produkttester gesucht. Perfide: Oft missbrauchten die Betrügerinnen und Betrüger die Identität existierender, seriöser Unternehmen, bauten aufwendig ganze Webseiten nach, um ihre Opfer zu täuschen, und missbrauchten sogar das Impressum des jeweiligen Unternehmens samt Anschrift und Handelsregisternummer.

Also etwa: «Ich bewerbe mich um einen Job und muss mich identifizieren.» So kann der Video-Ident-Dienstleister erkennen, dass eine Identität missbraucht werden soll und die betrügerische Kontoeröffnung stoppen. Grundsätzlich rät das LKA, keine persönlichen und sensiblen Daten an Unbekannte zu übermitteln. Dazu gehörten etwa eingescannte Personalausweise, Gehaltsnachweise oder Selfies mit Personalausweis.