E-Mail-Anbieter: Den passenden Provider finden

Dutzende E-Mail-Provider buhlen mit ähnlichen Angeboten um die Gunst der Kunden. Doch es gibt Unterschiede - vor allem beim Thema Sicherheit.

Die Auswahl an E-Mail-Anbietern ist überwältigend groß. Um sich im Maildschungel zurechtzufinden, kann man die Anbieter zunächst grob in zwei Kategorien teilen.

Letztere sind die Platzhirsche unter den E-Mail-Providern. Dazu zählen Web.de, GMX, Yahoo oder T-Online. Diese Anbieter bieten meist kostenlose Mail-Adressen an - finanziert wird das unter anderem durch Werbung.

Ebenfalls kostenlos sind die Angebote der Internet-Riesen Google und Microsoft. Gmail und Outlook.com begreifen sich als zusätzliches Angebot zu den Services der beiden Internet-Giganten. Entsprechend gut sind sie in die Produktpalette integriert.

AGB bei Gmail und Outlook in der Kritik

Im Test der Stiftung Warentest belegten beide dennoch die letzten Plätze. «Wir fanden bei beiden Anbietern Mängel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die zu Abwertungen führten», sagt Christian van de Sand vom Magazin «Test». Genauer heißt das, dass eine Weitergabe der Nutzerdaten nicht ausgeschlossen werden kann. So könnten persönliche Daten etwa für personalisierte Werbung genutzt werden. In Sachen Handhabung belegten beide Anbieter die Spitzenpositionen.