Moving Checker: Online-Hilfe für den Umzug

Ein Umzug ist immer mit Stress verbunden. Der Online-Service Moving Checker hat es sich zum Ziel gesetzt, genau diesen Stress zu minimieren. Doch wie genau kann das funktionieren?

Umziehen ist eine anstrengende Angelegenheit: Zwischen der Wohnungssuche und abschließenden Festschrauben des Namensschilds an der neuen Haustür liegt eine meist nervenaufreibende Zeit. Zum normalen Alltagsstress kommen unzählige Dinge hinzu, um die man sich kümmern muss.

Großes Angebot an Hilfestellungen

Ganz abnehmen kann einem das Onlineprojekt Moving Checker all diese Aufgaben natürlich nicht. Doch der kostenlose Online-Service Moving Checker möchte Benutzern, denen ein Umzug bevorsteht, zumindest organisatorisch unter die Arme greifen. Zunächst meldet sich der Nutzer mit seiner E-Mail-Adresse an und gibt das Datum des Umzugs ein. Per E-Mail erhält er nun zu den passenden Zeitpunkten Erinnerungen, welche Dinge noch zu erledigen sind. Zusätzlich gibt es Ratgeber zum Thema "Mietrecht" und Tools wie etwa einen Umzugsrechner.