«test»: Datenschutz bei E-Mail-Diensten wird besser

Immer wieder erschüttern Datenschutz-Skandale das Vertrauen der Internet-Nutzer. Davon betroffen sind auch E-Mail-Dienste. Sie nehmen das Thema ernst und haben sich in dem Punkt verbessert. Das zeigt ein Test.

Datenschutz für E-Mails besser

Der Datenschutz bei E-Mail-Diensten hat sich verbessert. Zu diesem Urteil kommt die Stiftung Warentest, die 14 Anbieter elektronischer Postfächer unter die Lupe genommen hat («test»-Ausgabe 02/2015). Zwar erheben nur 2 davon wenige oder gar keine Kundendaten, was ihnen die Note «gut» in der Kategorie Schutz einbrachte. Doch insgesamt sei das Niveau seit dem letzten Test im Jahr 2009 gestiegen. So haben sich einige Anbieter der Initiative «E-Mail made in Germany» angeschlossen. Kunden dieser Dienste sehen beim Versand zu Teilnehmenden Diensten über den Browser, ob die Nachricht verschlüsselt übertragen und nach dem deutschen Datenschutz gespeichert wird. Der Initiative gehören unter anderem GMX, 1&1, Web.de und die Telekom an.