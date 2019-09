Google-Alternativen bieten mehr Datenschutz und weniger Komfort

Was man nicht weiß, das googelt man. Jedoch ist nachher nicht nur der Nutzer schlauer, sondern auch Google und seine Geschäftspartner. Für die Internetsuche ohne Datensammelei gibt es Alternativen - bei ihnen müssen Anwender aber Kompromisse machen.

DuckDuckGo

Die besten Noten gab es dabei für Startpage und DuckDuckGo. Ersteres nutzt für seine Suchanfrage Google, gibt die Anfragen aber anonym weiter. DuckDuckGo hat dagegen einen eigenen Such-Algorithmus, der ebenfalls vernünftige Ergebnisse liefert. Ganz so gut wie der große Konkurrent sind sie aber beide nicht, zumindest in Sachen Komfort: Bei Fragen nach dem Wetter zeigt Google die Ergebnisse zum Beispiel automatisch als schicke Grafik an, Nachrichten in einem eigenen News-Fenster. Das bieten die Alternativen nicht.