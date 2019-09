Anonym im Netz: Geo-Sperren & Co. austricksen

Wer im Netz surft, hinterlässt eine breite Datenspur. Die Infos werden von Diensten wie YouTube ausgenutzt, um Inhalte nur in bestimmten Regionen anzubieten. Eine Geo-Sperre ist noch leicht auszutricksen. Echte Anonymität ist nicht so schnell zu haben.

«Leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar.» Viele YouTube-Anwender kennen diese Fehlermeldung und ärgern sich, dass sie ein Webvideo hierzulande nicht anschauen können, nur weil sich Google und die Verwertungsgesellschaft Gema noch nicht über eine Vergütung der Musikrechte geeinigt haben. Auch Audio-Streamingdienste wie Pandora und Spotify werden geblockt, wenn das System erkennt, dass die Abfrage von einer Internet-Adresse (IP-Adresse) aus Deutschland kommt.

Rechtliches

Um Länderbegrenzungen bei Video-Portalen zu umgehen, kursieren im Netz viele Tricks, wie man die eigentliche Herkunft einer Daten-Abfrage verschleiern kann. Mit der Anonymisierung der eigenen Adresse begehen die Anwender keinen Rechtsbruch. «Für die Nutzer hat der Einsatz von Proxys zur Umgehung von Geo-Sperren keine Relevanz», sagt der IT- und Medienrechtler Thorsten Feldmann von der Berliner Kanzlei JBB Rechtsanwälte. In Deutschland könnten sich die Bürger dabei unter anderem auf eine Wertung im Telemediengesetz (TMG) berufen. Dort heißt es in Paragraph 13, Absatz 6: «Der Diensteanbieter hat die Nutzung von Telemedien und ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist.»