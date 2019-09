10 Tipps für Versteigerungen im Internet

Der IT-Fachverband Bitkom hat zehn Tipps für die Teilnahme an Internet-Auktionen veröffentlicht. Damit gelinge auch Anfängern der Einstieg, erklärte der Verband. Die Empfehlungen decken den Verlauf von der Produktsuche bis hin zum Widerrufsrecht ab:

Die Suche über Produktkategorien dauert länger, verschafft aber den besseren Überblick. «Wer genau weiß, was er möchte, ist mit der schnelleren Suchfunktion besser bedient.» Schnäppchenjägern rät der Verband, auch nach Schreibfehlern zu suchen. Mit etwas Glück könne man so wenig beachtete Auktionen finden.

«Nicht jedes Angebot ist günstiger als im Laden oder in Online-Shops.» Deshalb solle man bei entsprechenden Portalen wie «guenstiger.de» oder «idealo.de» die Preise vergleichen. Dabei muss man auch die Kosten für den Versand mit einkalkulieren.

Bei gebrauchten Produkten sollte man ein Angebot vorziehen, bei dem es noch eine Herstellergarantie oder die gesetzliche Gewährleistung gibt ­ in der Regel bis zwei Jahre nach dem Erstverkauf. Auch nach weiteren Sicherheiten sollte man Ausschau halten, etwa ein Rücknahmeversprechen oder einen speziellen Käuferschutz, falls die Ware nicht beim Empfänger ankommt.

6. Mit kühlem Kopf bieten

Bei einer Auktionsdauer von drei bis zehn Tagen sollte man nicht zu früh einsteigen - so treibt man nur den Preis in die Höhe. «Wer pokern will und eine schnelle Internetverbindung hat, kann das Gebot erst wenige Sekunden vor dem Ende übertragen.» Dabei muss man nicht das eigene Maximalgebot zahlen, sondern nur den Betrag, der alle anderen Gebote übertrifft.