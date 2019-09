Dateiformate online umwandeln

Immer wieder ärgerlich ist, wenn eine Datei nicht im passenden Format vorliegt. Denn nicht jedes Gerät oder Programm kommt mit jedem Dateiformat klar. Ein kostenloser Webdienst kann hier Abhilfe schaffen.

Für Laien ist es schwer nachvollziehbar, wieso beispielsweise Bilder nicht als Bilder gespeichert werden, sondern in einem Dateiformat wie JPG, GIF oder BMP. Wieso es neben MP3 noch andere Dateiformate für Musik geben muss. Und warum mehrere Dutzend Formate für Videos existieren.

Für jeden Zweck ein Format

Die Antwort ist einfach: Für jeden Zweck gibt es das optimale Format. Mal will man Speicherplatz sparen, mal optimale Qualität, mal ein bestimmtes Programm benutzen. Das erklärt die Vielfalt an Dateiformaten. Was bleibt, ist der Ärger im Alltag, wenn eine Datei nicht im passenden Dateiformat vorliegt, denn nicht jedes Gerät oder Programm ist mit jedem Dateiformat kompatibel.