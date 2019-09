Auf dem Land: Kann LTE Ersatz für DSL sein?

Gerade in ländlichen Gebieten ist der Internetzugang über DSL oft nicht verfügbar oder nur sehr langsam. Netzanbieter versprechen höhere Geschwindigkeit mit der drahtlosen LTE-Technik. Diese hat aber einige Besonderheiten.

Der drahtlose Internetanschluss über LTE kann für Nutzer in ländlichen Regionen ein Ersatz für den DSL-Zugang sein. Allerdings müssen sich Nutzer auf schwankende Geschwindigkeit bei der Datenübertragung und begrenztes Datenvolumen einstellen. Für Normalsurfer, die nur E-Mails schreiben und im Netz stöbern, seien die bei den großen deutschen Anbietern verfügbaren Tarife aber in der Regel ausreichend, berichtet das Onlineportal «teltarif.de».

Kein unbegrenztes Volumen

Eine weitere Besonderheit der LTE-Tarife im Vergleich zum Anschluss über das Festnetz ist ein monatliches Datenvolumen - je nach Tarif liegt es zwischen 10 und 30 Gigabyte. Ist diese Datenmenge aufgebraucht, ist es vorbei mit der hohen Geschwindigkeit. Bis zum Ende des Abrechnungsmonats geht es dann nur noch gedrosselt ins Netz. Zum normalen Surfen reiche die Datenmenge in der Regel allerdings aus. Wer viele Streamingdienste für Musik oder Videos nutze oder große Datenmengen herunterlade, stoße an Grenzen, so die Experten.