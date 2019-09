EU will Roaming-Gebühren abschaffen

Nach dem Urlaub kommt die Rechnung: Wer im Ausland mobil telefoniert oder im Internet surft, erlebt böse Überraschungen. Die EU-Kommission will die Anbieter dazu bringen, Extra-Kosten für Handytelefonate abzuschaffen. Ob Verbraucher profieren, ist offen.

Seit Jahren versucht die EU-Kommission, die Kosten der Verbraucher beim Handy-Telefonieren im EU-Ausland zu senken. Mobilfunkanbieter müssen sich an immer niedrigere Preisgrenzen halten. Beschlossen ist schon, dass die Tarife im Juli 2014 erneut sinken, vor allem für das Surfen per Handy. Danach will die EU-Kommission die regelmäßigen Preisvorgaben aus Brüssel beenden - und die Anbieter zum freiwilligen Verzicht auf die Roaming-Gebühren bringen.