Videotelefonie mit Senioren: Technische Hürden gemeinsam meistern

Während die meisten sich aufgrund der Corona-Krise in sozialer Distanzierung üben und ihre Kontakte über Messenger Dienste und Videotelefonie weiter pflegen, bleiben die Seniorinnen und Senioren dabei schnell auf der Strecke. Für ältere Menschen kann die Benutzung von Whatsapp, Zoom und Co. eine echte Herausforderung sein.

Gerade an Feiertagen verstärkt sich dann schnell das Gefühl der Einsamkeit. Social Distancing muss aber nicht in der völligen Isolation enden. Freunde und Verwandte können den älteren Menschen in ihrem Umfeld helfen und sie an das Telefonieren per Video heranführen.