So lassen sich gefälschte Apple-Ladekabel erkennen

Im Internet werden zahlreiche Plagiate von Apple Produkten zum Verkauf angeboten. Für Laien ist der Unterschied dabei nicht leicht zu erkennen. Worauf kommt es an?

Günstige Kabel zum Laden und Synchronisieren von iOS-Geräten gibt es im Netz zuhauf. Im Vergleich zur Originalware vom Hersteller spart man schnell 20 Euro ein. Doch viele dieser günstigen Produkte sind entweder gefälscht oder verwenden nicht zertifizierte Bauteile. Originalware und zertifizierte Kabel von Drittherstellern erkennt man laut Apple an einigen Merkmalen:

Aufdruck und Seriennummer

Originalkabel mit USB-Anschluss auf der einen und Lightning-Anschluss auf der anderen Seite tragen etwa 18 Zentimeter vom USB-Anschluss entfernt einen Aufdruck "Designed by Apple in California Assembled in China, Vietnam oder Brasileira" gefolgt von einer zwölfstelligen Seriennummer.