Der richtige Schutz fürs Smartphone-Display

Für Smartphone-Displays lauern fast überall Gefahren. Doch mit einer Schutzschicht auf dem Bildschirm lassen sich viele unschöne Kratzer verhindern. Aber bietet diese auch Schutz bei Stürzen?

Außerdem gibt es noch Schutzschichten, die aufgesprüht werden. Vorteil: «Man muss keine Folie zuschneiden und hat keine Probleme mit Lufteinschlüssen unter der Folie», sagt Blasius Kawalkowski von «Inside-Handy.de». Flüssiger Displayschutz zum Aufsprühen besteht hauptsächlich aus Siliziumoxid. Das ist quasi flüssiges Glas. Es setzt sich auch in die winzigen Unebenheiten des Displayglases und soll dies so widerstandsfähiger machen. «In Tests schneiden die Mittel aber mal so, mal so ab», schränkt Kawalkowski ein.