Schutzfolie richtig auf das Smartphone kleben

Schutzfolien können das Smartphone vor Kratzern und Rissen schützen. Allerdings sollte beim Anbringen einiges beachtet werden. Wir verraten, worauf es ankommt.

Idealerweise beginnt man an einem der kurzen Enden des Gerätes mit dem Kleben, rät Bernd Theiss vom "connect"-Fachmagazin. Zuerst wird ein kurzes Stück angeklebt, danach drückt man die Folie nach und nach mit einem Kunststoff-Spatel oder einem Teigschaber auf den Bildschirm.

Schutzfolie nicht mit einem Mal aufkleben

Manche versuchen, die Folie mit einem Mal in ganzer Länge von oben auf den Bildschirm zu drücken, damit sie gerade aufliegt. "Dabei kommen Blasen drunter", warnt Theiss vor dieser Methode. Immerhin: Blasen lassen sich entfernen. Dafür benötigt man ein ruhiges Händchen. Mit einer Nadel kann man Löcher in die Blasen piksen und sie damit kaschieren. Es sei eher unwahrscheinlich, dass das Display dabei zerkratzt, sagt der Experte. "Außer, man wendet Gewalt an."