Alte Fotos selber digitalisieren: Die wichtigsten Tipps

Mit der Zeit bekommen Fotos oft Verfärbungen, Knicke oder Risse. Erhalten lassen sich alte Aufnahmen daher am besten als Digital-Version. Doch wie fertigt man diese an?

Auf den ersten Blick mag es etwas seltsam sein, aber eine Möglichkeit zur Digitalisierung von Bildern ist das simple Abfotografieren dieser. Voraussetzung ist natürlich eine digitale Kamera. Hochwertige Aufnahmen von Papierbildern sind allerdings nicht so einfach zu erzielen. Die Papierabzüge liegen meist nicht plan auf und können so ungünstig reflektieren. Genauso ist ein gleichmäßiger Lichteinfall, ohne jegliche Schattenbildung schwer hinzubekommen.

Fotos mit dem Scanner digitalisieren

Zuverlässige Ergebnisse lassen sich auch mit einem Scanner erzielen. Dabei muss auch nicht jedes Bild einzeln eingescannt werden. Es können einfach mehrere Bilder gleichzeitig verarbeitet werden. Die Scans lassen sich im Nachhinein wieder problemlos in die einzelnen Aufnahmen trennen. Genauso lassen sich die Bilder hinsichtlich Farbe, Kontrast und Auflösung am besten im Nachhinein am PC bearbeiten. Daher die Bilder unverändert einscannen und automatische Korrekturen des Gerätes nicht zulassen.



Für möglichst störungsfreie Aufnahmen sollte der Scanner vorher einmal poliert und alle Rückstände vom Glas entfernt werden. Reinigungshinweise aus der Anleitung dabei bitte unbedingt beachten.



Eine Auflösung von etwa 400 dpi sind in der Regel ausreichend, um die Bilder originalgetreu verwenden zu können. Soll das Bild vergrößert werden, muss auch die Auflösung entsprechend angepasst werden.