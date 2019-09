Urlaubsbilder sichern: So gehen keine Bilder verloren

Urlaubsbilder gehören zu den schönsten Erinnerungen. Um so ärgerlicher, wenn die Aufnahmen abhanden kommen. Mit ein paar Maßnahmen kann einem Verlust vorgebeugt werden.

Wer im Urlaub fotografiert, packt ins Gepäck am besten mehrere kleine Speicherkarten. Dann sind wenigstens nicht alle Bilder weg, falls eines der Speichermedien kaputt geht oder verloren wird, erläutert die Zeitschrift «c't» (Ausgabe 13/2017).

Einer der Datenträger sollte am besten auch außerhalb der eigenen Wohnung gelagert werden, zum Beispiel bei Freunden oder Familienangehörigen. Denn wenn alle Kopien an einem Ort liegen, könnten sie durch Einbrüche oder Brände auch gemeinsam verloren gehen.

Wollen Reisende keinen Laptop mitnehmen, können sie Fotos unterwegs auch anders sichern: Wer große Datenmengen verschieben will, kann sie auf eine externe Festplatte mit SD-Kartenleser und Akku speichern.

So können Bilder auf dem Smartphone gesichert werden

Auch das Smartphone kann ein geeigneter Speicherplatz sein, wenn es den UBS-Host-Modus unterstützt. Dann braucht man zusätzlich eine Speicherkarte, einen Kartenleser und ein USB-OTG-Adapter (On The Go). Die Kombination sollte man vor dem Urlaub aber testen, rät «c't».