Videokassetten digitalisieren: Welche Methode funktioniert am besten?

Viele haben noch alte VHS-Kassetten herumliegen. Doch um die Filme in Zukunft genießen zu können, zieht man sie lieber auf den PC oder überspielt sie auf eine DVD. Welche Methode ist am besten - und wann lohnen sich Dienstleister?

Bei so einem Bandsalat ist wohl nicht mehr viel zu machen. Einzelne Risse im Videoband aber können Profis reparieren.

Der alte Western, der Bond-Blockbuster mit Sean Connery oder die Urlaubsaufnahmen aus den 1970ern: Auf VHS-Kassetten verbergen sich manche Schätze, die man nicht missen möchte. Was müssen Verbraucher tun, um die Fundstücke auch am PC oder über den DVD-Player schauen zu können?

Wer nicht in Eigenregie digitalisieren möchte, kann einen Dienstleister beauftragen. Dafür schickt man die Bänder per Einschreiben mit Rückschein an den entsprechenden Service. «Dann bekommen Verbraucher den Film auf eine DVD gebrannt und müssen für eine Digitalisierung von einer Kassette etwa zehn Euro einplanen», sagt Andreas Hentschel von der Fachzeitschrift «Chip».