Autokorrektur in allen Office-Anwendungen nutzen

Vielschreiber wissen die praktische Autokorrektur in Microsoft Office zu schätzen. Der automatische Helfer korrigiert auf der Stelle typische Rechtschreibfehler oder macht aus Kürzeln auf Wunsch komplette Sätze (etwa aus «mfg» ein «Mit freundlichen Grüßen»).

Jeder kann die AutoKorrektur nach seinen Vorstellungen einsetzen. Zwar wird die Autokorrektur in erster Linie in Word benutzt, sie steht aber grundsätzlich auch in den anderen Programmen des Pakets zur Verfügung. Leider funktioniert die Autokorrektur nicht immer im gesamten Office-Paket: So mancher Begriff, der in der Autokorrektur von Word angelegt wurde, steht auch nur in Word zur Verfügung.